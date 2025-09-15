Участницы Pussy Riot заочно получили срок

Участницы группы Pussy Riot получили заочные сроки от 8 до 13 лет колонии по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Решение вынес Басманный районный суд Москвы.
«Суд постановил признать Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер виновными и назначить наказание в виде лишения свободы каждой: Алехиной — 13 лет колонии общего режима, Плетнер — 11 лет колонии общего режима, Борисовой, Буркот, Петровой — по 8 лет колонии общего режима», — заявила судья. Цитата по ТАСС.
Суд признал их виновными по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Кроме того Алехиной и Плетнер дополнительно запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов в течение пяти лет после отбытия основного срока наказания. Борисовой, Буркот и Петровой аналогичный запрет установлен сроком на четыре года.
В декабре 2022 года Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер разместили видеоклип и сопроводительные комментарии, содержащие недостоверные сведения о деятельности российской армии. Кроме того, в апреле 2024 года в Мюнхене Алехина, Плетнер и Петрова выкрикивали лозунги, в которых распространялась ложная информация о действиях российских военных в Мариуполе, передает РАПСИ.
