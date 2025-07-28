Politico: США могут вывести часть войск из Европы

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У Европы нет гарантий того, что военное присутствие США сохранится на прежнем уровне
У Европы нет гарантий того, что военное присутствие США сохранится на прежнем уровне Фото:

США рассматривают вариант сокращения численности своих войск в Европе на 30%. Об этом сообщает издание Politico.

«Один чиновник НАТО, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил, что сокращение численности войск в Европе возможно на 30%», — пишет Politico. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан ранее отмечал, что американские войска могут покинуть Европу «в кратчайшие сроки». По его словам, у европейских стран нет гарантий того, что военное присутствие США сохранится на прежнем уровне.

В связи с этим Шпан подчеркнул необходимость укрепления механизмов «американского сдерживания» для обеспечения безопасности Германии и всего региона.По данным портала Euractiv, европейские государства — члены НАТО уже начали подготовку к возможному сокращению американского военного контингента.

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США рассматривают вариант сокращения численности своих войск в Европе на 30%. Об этом сообщает издание Politico. «Один чиновник НАТО , пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил, что сокращение численности войск в Европе возможно на 30%», — пишет Politico. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан ранее отмечал, что американские войска могут покинуть Европу «в кратчайшие сроки». По его словам, у европейских стран нет гарантий того, что военное присутствие США сохранится на прежнем уровне. В связи с этим Шпан подчеркнул необходимость укрепления механизмов «американского сдерживания» для обеспечения безопасности Германии и всего региона.По данным портала Euractiv, европейские государства — члены НАТО уже начали подготовку к возможному сокращению американского военного контингента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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