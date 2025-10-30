Набиуллина: ускорение инфляции не отменяет снижение ключевой ставки
Набиуллина предупредила об ускорении инфляции в начале следующего года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Временное ускорение инфляции в начале 2026 года не отменит вектор на снижение ключевой ставки. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню <...> но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки», — заявила Набиуллина на выступлении в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Она отметила, что в начале 2026 года инфляция может ненадолго ускориться из-за повышения налогов и роста коммунальных тарифов.
Ранее Центробанк уже четыре раза снижал ключевую ставку в 2025 году, опустив ее до 16,5% после рекордного повышения до 21% летом и осенью 2024 года. Глава ЦБ отметила, что резкое снижение ставки может навредить российской экономике.
Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что если регулятор будет придерживаться строгой политики по снижению инфляции до конца 2026 года, ставка останется в диапазоне 12–13%. Возможна «символическая» корректировка вниз, если акцент сместится на стимулирование экономики. Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 19 декабря.
