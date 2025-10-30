Набиуллина: ускорение инфляции не отменяет снижение ключевой ставки

Набиуллина предупредила об ускорении инфляции в начале следующего года Фото: Илья Московец © URA.RU

Временное ускорение инфляции в начале 2026 года не отменит вектор на снижение ключевой ставки. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню <...> но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки», — заявила Набиуллина на выступлении в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Она отметила, что в начале 2026 года инфляция может ненадолго ускориться из-за повышения налогов и роста коммунальных тарифов.

Ранее Центробанк уже четыре раза снижал ключевую ставку в 2025 году, опустив ее до 16,5% после рекордного повышения до 21% летом и осенью 2024 года. Глава ЦБ отметила, что резкое снижение ставки может навредить российской экономике.

