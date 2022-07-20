Курганская чиновница ушла с поста после ряда скандалов

Скандальная чиновница Камилла Жимбаева покинула пост в управлении образования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После проигранного суда против учителя Владимира Кочеулова скандальная курганская чиновница Камилла Жимбаева покинула пост и. о. начальника районного управления образования. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы образования. Информацию об увольнении подтвердили в районной администрации.

«Жимбаеву уволили с должности и. о. начальника управления образования Звериноголовского района. Официально она ушла на пенсию, но произошло это после громкого судебного процесса с учителем Кочеуловым, которому чиновники проиграли. Скандал прогремел на всю страну. Сама Жимбаева хотела еще поработать директором школы, но ее и оттуда проводили», — говорит инсайдер.

В администрации Звериноголовского района управляющий делами Ашот Петросян подтвердил URA.RU информацию об увольнении Жимабевой. По его словам, женщина не работает в управлении с 7 июля, причины ухода не уточняются. Сама Жимбаева от комментариев URA.RU отказалась. Информацию о работе в одной из школ подтвердить не удалось.

До этого URA.RU писало, что учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов выиграл суд у курганских чиновников. Мужчина подавал иск об отмене незаконных приказов, на основе которых его направили на психиатрическое освидетельствование и отстранили от работы. По словам Кочеулова, Жимбаева несколько раз пыталась его уволить из-за его работы по защите прав учителей.

В апреле в Прорывинской школе Звериноголовского района уволилась директор Ольга Кузнецова. Ранее она заявляла о травле со стороны Жимбаевой. Еще один скандал с участием чиновницы произошел в ноябре 2021 года. В период действия мер по защите от коронавируса она отказалась надеть маску во время проведения личного приема, пригрозив посетителю полицией.

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