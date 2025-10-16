Минюст придумал, как снизить число преступлений после возвращения заключенных с фронта

Минюст предложил программу адаптации для осужденных-участников СВО
Минюст разработал правила пробации для осужденных, участвовавших в СВО
Министерство юстиции РФ представило законопроект, устанавливающий особый порядок применения пробации для осужденных, участвовавших в специальной военной операции. Документ предусматривает комплексную программу социальной адаптации, включающую психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и получении образования.

«Законопроект направлен на ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилитацию граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — пояснили в Минюсте. Согласно положениям законопроекта, в случае его принятия, бывшим заключенным будет предоставлено право обратиться с заявлением о пробации в уголовно-исполнительную инспекцию. Сделать это они смогут в течение шестимесячного срока после завершения военной службы.

Бывшим осужденным, участвовавшим в боевых действиях, также будет предложена индивидуальная программа, которая включает психологическую и медицинскую помощь, содействие в трудоустройстве и получении образования, помощь в оформлении социальных выплат и юридическое консультирование. В министерстве полагают, что эти меры помогут вернувшимся с фронта быстрее адаптироваться к мирной жизни и снизят уровень рецидивной преступности.

Ранее российские власти уже инициировали изменения, направленные на поддержку военнослужащих и их семей: Министерство обороны подготовило приказ о продлении выплат мобилизованным до момента сдачи дел при увольнении, а Социальный фонд предложил упростить оформление пособий на детей военных. Новый законопроект Минюста продолжает этот курс, акцентируя внимание на социальной адаптации бывших осужденных, участвовавших в СВО.

