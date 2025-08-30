Под Новороссийском ликвидировали последствия разлива нефти с турецкого танкера

Под Новороссийском ликвидировали последствия разлива нефти с танкера, которое произошло накануне
Под Новороссийском ликвидировали последствия разлива нефти с танкера, которое произошло накануне

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по ликвидации последствий нефтяного разлива, который произошел накануне у берегов Новороссийска при погрузке турецкого танкера. Об этом сообщили в самой компании. 

«Тридцатого августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН в акватории МТ КТК», — уточнили в пресс-службе консорциума. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Представители компании отметили, что специалисты провели тщательный осмотр береговой линии от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа. В результате осмотра следов нефтепродуктов и нефтесодержащих пленок обнаружено не было.

В КТК уточнили, что после завершения основных работ по ликвидации разлива специалисты продолжат мониторинг состояния воды и побережья для исключения возможных последствий инцидента. По информации консорциума, на месте также продолжают работу мобильные группы, которые проводят анализ проб воды и воздуха. Решение о полном завершении ликвидационных мероприятий будет принято после получения всех результатов лабораторных исследований.

Утечка нефти произошла накануне, 29 августа, при погрузке нефти на танкер в акватории морского терминала КТК. Чтобы собрать нефть, которая пролилась при закачке на танкер, пригнали 13 буксиров. 

