Бывшего статусного пермского чиновника будут судить за взятку и мошенничество

Бывший глава Индустриального района Перми и его заместитель предстанут перед судом за мошенничество и получение взятки. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении них, сообщается в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю.
«Следствие установило, что в марте 2023 года глава района и его заместитель обманом завладели 500 тысячами рублей, принадлежащими благотворительному фонду, причинив крупный материальный ущерб. В сентябре того же года глава района получил взятку через посредника за то, чтобы не исполнять распоряжение о демонтаже незаконного павильона для мойки автомобилей», — пояснили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что о преступлении в УФСБ по Пермскому краю сообщил пермский предприниматель, который сам дал деньги бывшему чиновнику. На сегодня собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», речь идет о экс-главе Индустриального района Дмитрии Дробинине и его заме Егоре Амоше. Источник издания пояснил, что вину в инкриминируемых следствием деяниях он не признает. Полученные от благотворительного фонда средства Дробинин якобы направил на помощь участникам СВО.
Дробинин оставил пост 25 января 2024 года после того как администрация Перми не продлила с ним контракт. Его место занял первый зам Дмитрий Безденежных, которого весной прошлого года полиция сперва задержала, а потом отпустила в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. После Дробинина администрацию возглавил экс-руководитель СУ СКР по Добрянскому району Алексей Полудницын.
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