Много воды утекло: почему Россия отказалась от соглашения с Финляндией по Вуоксе

Россия официально прекратила действие ключевых положений энергетического соглашения с Финляндией по реке Вуокса, которое действовало более полувека. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, поручив МИДу уведомить финскую сторону о данном решении.

Этот решение было принято в ответ на одностороннее прекращение Финляндией закупок российской электроэнергии с апреля 2022 года, что, по мнению Москвы, сделало бессмысленным дальнейшее соблюдение соглашения. Что это за соглашение, зачем оно было заключено и как отказ от него скажется на финской экономике — в материале URA.RU.

Конец полувекового партнерства

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 ноября 2025 года подписал распоряжение о прекращении действия ключевых статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса. МИД России уполномочен уведомить финскую сторону о принятом решении.

Решение принято в соответствии с ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». В документе отмечается, что с апреля 2022 года Финляндия в одностороннем порядке полностью прекратила закупки электроэнергии из России. В связи с этим, по мнению российской стороны, обязательство по компенсационным поставкам энергии утратило свою актуальность.

Как одна плотина наложила на СССР обязательства

Река Вуокса, протекающая по территории обеих стран, исторически является важным источником энергии. Для регулирования использования ее ресурсов и было заключено первоначальное соглашение от 12 июля 1972 года. Это произошло по причине того, что СССР в свое время построил на своей территории плотину Светогорской ГЭС и это привело к изменению уровня воды и, как следствие, к снижению выработки электроэнергии на финской ГЭС Иматра. Ежегодные потери финской стороны оценивались в 19.9 млн кВтч.

В итоге СССР взял на себя обязательство непрерывно возмещать эти потери поставками эквивалентного количества электроэнергии. Получателем с финской стороны выступала энергокомпания Imatran Voima. Эти пункты как раз и были прописаны в энергетическом соглашении

Река, связавшая обе страны

Река Вуокса представляет собой сложный гидротехнический комплекс с каскадом из четырех ГЭС: двух в России (Светогорская и Лесогорская) и двух в Финляндии (Иматра и Тайнионкоски). Российские станции являются базовым источником электроснабжения Карельского перешейка, в то время как финские играют важную роль в энергосистеме Южной Финляндии. Соглашение 1972 года позволяло оптимально использовать гидроресурсы реки с учетом интересов обеих стран.

