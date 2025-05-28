В Шадринске назначили нового временного начальника полиции

В Курганской области новым временно исполняющим обязанности начальника межмуниципального отдела полиции «Шадринский» стал заместитель Станислав Свинин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. Это уже второй врио за месяц с момента ухода предыдущего руководителя Вадима Ищенко.
«В отделе полиции „Шадринский“ назначили нового врио начальника. Им стал подполковник Станислав Свинин, работающий на должности заместителя по оперативной работе. Предыдущий врио Роман Колпаков прослужил в качестве врио один месяц», — сообщили источники. В пресс-службе УМВД региона URA.RU подтвердили смену врио руководителя.
Ранее URA.RU писало, что начальник шадринской полиции Вадим Ищенко покинул свой пост. В этой должности он прослужил более трех лет. Опытный силовик ушел на пенсию по выслуге лет. Вместо него врио руководителя назначали полковника полиции Романа Колпакова.
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