С 11 сентября 2025 года аэропорт Краснодара возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва, связанного с ограничениями полетов на юге и в центральной части России, введенными Росавиацией 24 февраля 2022 года из-за специальной военной операции (СВО). Первый регулярный рейс из Москвы выполнит «Аэрофлот» 17 сентября. Однако ряд российских аэропортов остаются закрытыми, что продолжает влиять на транспортную доступность регионов. Какие аэропорты все еще не возобновили работу — в материале URA.RU.
Закрытие аэропортов в 2022 году
Росавиация 24 февраля 2022 года приостановила работу 11 аэропортов на юге и в центральной части России из соображений безопасности, связанных с началом СВО. Под ограничения попали воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Изначально запрет действовал до 2 марта, но его неоднократно продлевали. После 49-го уведомления о продлении Росавиация прекратила публиковать такие сообщения. Для компенсации транспортной доступности РЖД запустили дополнительные поезда в города, оставшиеся без авиасообщения.
Постепенное снятие ограничений
Возобновление работы аэропортов происходило поэтапно. В декабре 2023 года аэропорт Краснодара приял тестовый рейс из Минеральных Вод без пассажиров для проверки работы диспетчерских и аэропортовых служб, но тогда воздушная гавань не открылась из-за регулярных атак беспилотников в регионе. В мае 2024 года Росавиация сняла ограничения для аэропорта Элисты, который теперь работает ежедневно с 9:00 до 19:00 по московскому времени.
9 июля 2025 года Минтранс объявил об открытии аэропорта Геленджика. С 10 июля он начал принимать и отправлять рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени. «Аэрофлот» открыл продажу билетов в Геленджик с 18 июля. Наконец, 11 сентября 2025 года открылся аэропорт Краснодара, который будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно с ограничением до пяти взлетно-посадочных операций в час.
Закрытые аэропорты на сентябрь 2025 года
По состоянию на 11 сентября 2025 года, восемь аэропортов остаются закрытыми: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. Эти ограничения продолжают влиять на транспортную доступность регионов, особенно на юге России, где расположены популярные туристические направления. Точные сроки возобновления работы этих аэропортов не объявлены, так как решения зависят от вопросов безопасности, прорабатываемых Росавиацией и другими ведомствами.
