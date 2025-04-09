Суд арестовал экс-владельца банка «Югра» из-за новых обвинений в мошенничестве

Мещанский суд Москвы отправил под стражу бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина в рамках нового расследования, связанного с мошенничеством в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей судебной инстанции.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит агентство комментарий суда. Решение принято по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере либо организованной группой).
Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, речь идет о новой схеме мошенничества, в которой подозревается Хотин. Напомним, ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы за участие в растрате 23,6 миллиарда рублей. Вместе с ним к реальным срокам были приговорены бывший президент банка Алексей Нефедов, экс-глава правления Дмитрий Шиляев и экс-директор столичного филиала банка Нина Чернова. По версии следствия, они в 2014–2017 годах выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям.
Ранее URA.RU сообщало, что Хотину предъявили новые обвинения по статье УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
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