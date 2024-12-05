Назван главный цвет 2025 года

Институт Pantone: главный цвет 2025 года — Mocha Mousse
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Mocha Mousse представляет собой смесь шоколадных и кофейных оттенков
Mocha Mousse представляет собой смесь шоколадных и кофейных оттенков Фото:

Институт Pantone, занимающийся прогнозом мировых тенденций в области цвета назвал главный оттенок, который будет символизировать предстоящий 2025 год. Им стал Mocha Mousse. Это шоколадно-коричневый тон, ассоциирующий с кофейным десертом. 

«Изысканный и сочный, но в то же время непритязательный классический, этот цвет расширяет наше представление о коричневых оттенках от скромного и приземленного до вдохновляющего и роскошного», — рассказала исполнительный директор Института Pantone Леатрис Айсман. Она пояснила, что Mocha Mousse был выбран за свою изысканность и универсальность, который сочетается с любыми оттенками кожи. В Институте также назвали этот цвет честным. Отмечается, что данный оттенок ассоциируется с богатством. 

До этого Pantone определил цвет 2024 года — так называемый «персиковый пушок». Его называли цветом легкости и нежности, который способен вызвать в человеке чувство внутреннего покоя. Сам оттенок представляет собой смесь желтого и розового оттенков. 

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Институт Pantone, занимающийся прогнозом мировых тенденций в области цвета назвал главный оттенок, который будет символизировать предстоящий 2025 год. Им стал Mocha Mousse. Это шоколадно-коричневый тон, ассоциирующий с кофейным десертом.  «Изысканный и сочный, но в то же время непритязательный классический, этот цвет расширяет наше представление о коричневых оттенках от скромного и приземленного до вдохновляющего и роскошного», — рассказала исполнительный директор Института Pantone Леатрис Айсман. Она пояснила, что Mocha Mousse был выбран за свою изысканность и универсальность, который сочетается с любыми оттенками кожи. В Институте также назвали этот цвет честным. Отмечается, что данный оттенок ассоциируется с богатством.  До этого Pantone определил цвет 2024 года — так называемый «персиковый пушок». Его называли цветом легкости и нежности, который способен вызвать в человеке чувство внутреннего покоя. Сам оттенок представляет собой смесь желтого и розового оттенков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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