Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями в России и на Украине

В 2025 году планируется воссоединение новых групп детей с их семьями в России и на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, несмотря на временные задержки, процесс воссоединения продолжается.
«До конца года, я думаю, вряд ли будут группы. Но у нас в разработке есть и с одной, и с другой стороны дети и семьи, с которыми сейчас мы работаем по документам, по согласованию. По ВКС [видео-конференц-связи] с Украиной работаем по этому поводу, работа не останавливается, но до нового года мы не успеем больше никого [воссоединить], но в новом году группы будут очередные», — заявила Львова-Белова в разговоре с РИА Новости.
За время своей работы аппарат уполномоченного по правам ребенка уже помог воссоединить 15 детей из 10 семей в России. Также в 69 семей на Украине и в третьих странах вернулись 87 детей.
В конце ноября в Москве Россия передала Украине семь детей с участием посредника из Катара. Встреча проходила при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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