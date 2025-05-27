Стали известны имена новых Гарри Поттера, Рона и Гермионы

Канал HBO объявил имена актеров на роли Гарри Поттера, Рона и Гермионы
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HBO определился с составом актеров сериала по «Гарри Поттеру»
HBO определился с составом актеров сериала по «Гарри Поттеру» Фото:

Канал HBO официально объявил имена актеров, которые исполнят главные роли в новом сериале «Гарри Поттер». Самого Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.

«Мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране», — передает Variety заявление HBO. В ходе кастинга на главные роли в проекте было рассмотрено более 30 тысяч юных актеров со всего мира.

Ранее в телевизионном сервисе HBO, занимающемся производством нового сериала по мотивам «Гарри Поттера», сообщили, что образ Северуса Снейпа воплотит чернокожий актер Паапа Эссьеду. Кроме того, представители платформы подтвердили исполнителей других главных ролей: Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир получила роль Минервы Макгонагл, а персонажа Рубеуса Хагрида изобразит Ник Фрост.

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Канал HBO официально объявил имена актеров, которые исполнят главные роли в новом сериале «Гарри Поттер». Самого Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. «Мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране», — передает Variety заявление HBO. В ходе кастинга на главные роли в проекте было рассмотрено более 30 тысяч юных актеров со всего мира. Ранее в телевизионном сервисе HBO, занимающемся производством нового сериала по мотивам «Гарри Поттера», сообщили, что образ Северуса Снейпа воплотит чернокожий актер Паапа Эссьеду. Кроме того, представители платформы подтвердили исполнителей других главных ролей: Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир получила роль Минервы Макгонагл, а персонажа Рубеуса Хагрида изобразит Ник Фрост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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