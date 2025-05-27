Канал HBO официально объявил имена актеров, которые исполнят главные роли в новом сериале «Гарри Поттер». Самого Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.
«Мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране», — передает Variety заявление HBO. В ходе кастинга на главные роли в проекте было рассмотрено более 30 тысяч юных актеров со всего мира.
Ранее в телевизионном сервисе HBO, занимающемся производством нового сериала по мотивам «Гарри Поттера», сообщили, что образ Северуса Снейпа воплотит чернокожий актер Паапа Эссьеду. Кроме того, представители платформы подтвердили исполнителей других главных ролей: Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир получила роль Минервы Макгонагл, а персонажа Рубеуса Хагрида изобразит Ник Фрост.
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