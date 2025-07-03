03 июля 2025

Выяснилось, зачем Путин признал власть талибов в Афганистане

Путин признал власть талибов в Афганистане по предложению Лаврова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее признать власть Афганистана предложил для налаживания партнерства МИД РФ Сергей Лавров
Ранее признать власть Афганистана предложил для налаживания партнерства МИД РФ Сергей Лавров Фото:

Президент России Владимир Путин принял решение о признании Исламского Эмирата Афганистан в качестве официальной власти страны. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Оно (решение) демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — сказал Жирнов. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1».

В начале июля в Мосвку прибыл первый посол Афганистана от правительства талибов. Гуль Хасан стал первым официальным послом Афганистана в РФ после прихода талибов к власти в 2021 году. 20 мая Верховный суд временно приостановил деятельность движения «Талибан», включенного в санкционные списки и признанного террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН.

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Президент России Владимир Путин принял решение о признании Исламского Эмирата Афганистан в качестве официальной власти страны. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. «Оно (решение) демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — сказал Жирнов. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1». В начале июля в Мосвку прибыл первый посол Афганистана от правительства талибов. Гуль Хасан стал первым официальным послом Афганистана в РФ после прихода талибов к власти в 2021 году. 20 мая Верховный суд временно приостановил деятельность движения «Талибан», включенного в санкционные списки и признанного террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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