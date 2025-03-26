Стала известна причина гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в зоне СВО

ТАСС: военкор Первого канала Прокофьева погибла после подрыва на мине
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К гибели Прокофьевой привел подрыв на мине
К гибели Прокофьевой привел подрыв на мине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении редакционного задания в Белгородской области. Согласно официальной версии, она подорвалась на мине. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. 

«Военкор Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа подорвалась на вражеской мине», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. В последние дни перед гибелью Прокофьева освещала события в освобожденной Судже и участвовала в эвакуации мирных жителей.

Первый канал подтвердил информацию о смерти Прокофьевой и также сообщил о ранении оператора Дмитрия Волкова. К месту происшествия направляется молодой человек журналистки.

Анна Прокофьева начала работать на Первом канале в 2023 году. Она освещала события на фронте конфликта в качестве военного корреспондента.

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Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении редакционного задания в Белгородской области. Согласно официальной версии, она подорвалась на мине. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.  «Военкор Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа подорвалась на вражеской мине», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. В последние дни перед гибелью Прокофьева освещала события в освобожденной Судже и участвовала в эвакуации мирных жителей. Первый канал подтвердил информацию о смерти Прокофьевой и также сообщил о ранении оператора Дмитрия Волкова. К месту происшествия направляется молодой человек журналистки. Анна Прокофьева начала работать на Первом канале в 2023 году. Она освещала события на фронте конфликта в качестве военного корреспондента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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