Стала известна причина гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в зоне СВО

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении редакционного задания в Белгородской области. Согласно официальной версии, она подорвалась на мине. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
«Военкор Анна Прокофьева погибла в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа подорвалась на вражеской мине», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. В последние дни перед гибелью Прокофьева освещала события в освобожденной Судже и участвовала в эвакуации мирных жителей.
Первый канал подтвердил информацию о смерти Прокофьевой и также сообщил о ранении оператора Дмитрия Волкова. К месту происшествия направляется молодой человек журналистки.
Анна Прокофьева начала работать на Первом канале в 2023 году. Она освещала события на фронте конфликта в качестве военного корреспондента.
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