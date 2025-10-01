Челябинское «Южуралзолото» выплатило по облигациям 143 миллиона рублей

Инвесторы получили очередную выплату купонного дохода по облигации ЮГК
Инвесторы получили очередную выплату купонного дохода по облигации ЮГК

Национализированная «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в Челябинской области выплатила по облигациям 143,7 млн рублей. Размещение валютного выпуска было в марте. Погашение ожидается в феврале 2027 года.

В рамках очередного купонного периода ЮГК перечислила держателям облигаций средства, пересчитанные по курсу рубля к доллару на последнюю дату. Размер выплаты обеспечен в сумме 0,87 доллара на бумагу по ставке 10,6% годовых.

В марте ЮГК получило в долг 200 млн долларов. Средства были истрачены на рефинансирование облигации на 600 млн юаней, срок погашения которой наступал в апреле.

В обращении заканчивается хождение рублевой облигации. Последняя выплата купонного дохода состоится 23 октября. На каждую бумагу будем выплачено по 50,11 рубля по ставке 10,05% годовых. Заем был размещен на сумму в 10 млрд рублей.

Холдинг был национализирован в июле. В октябре стало известно, что на госпакет акций претендуют структуры УГМК.

