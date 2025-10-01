Челябинское «Южуралзолото» выплатило по облигациям 143 миллиона рублей

Национализированная «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в Челябинской области выплатила по облигациям 143,7 млн рублей. Размещение валютного выпуска было в марте. Погашение ожидается в феврале 2027 года.
В рамках очередного купонного периода ЮГК перечислила держателям облигаций средства, пересчитанные по курсу рубля к доллару на последнюю дату. Размер выплаты обеспечен в сумме 0,87 доллара на бумагу по ставке 10,6% годовых.
В марте ЮГК получило в долг 200 млн долларов. Средства были истрачены на рефинансирование облигации на 600 млн юаней, срок погашения которой наступал в апреле.
В обращении заканчивается хождение рублевой облигации. Последняя выплата купонного дохода состоится 23 октября. На каждую бумагу будем выплачено по 50,11 рубля по ставке 10,05% годовых. Заем был размещен на сумму в 10 млрд рублей.
Холдинг был национализирован в июле. В октябре стало известно, что на госпакет акций претендуют структуры УГМК.
