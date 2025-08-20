Бывший челябинский вице-губернатор Уфимцев добровольно сдался в руки правосудия

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев добровольно решил сдаться в руки правосудия. Информацию об этом подтвердили несколько источников из бывшего окружения Уфимцева.
«Прилет Уфимцева ждали. У правоохранительных органов была вся информация, что он находится на борту. Уфимцев сам ее разгласил. Ему просто надоело скрываться», — отметил один источник.
По словам другого источника, на Уфимцева даже не повлиял тот факт, что избежать наказания, как это случилось с его сообщниками, ему вряд ли удастся. Якобы он устал бегать и готов принять любой приговор.
«По делу проходили два бывших руководителя управления культуры мэрии Челябинска Дмитрий Назаров и Андрей Григорьев, экс-глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин и экс-сотрудник минэкологии региона Илья Пруцких. В итоге осужден был только Валишин, другие отскочили из-за истечения сроков давности. Но у Уфимцева сроки давности приостанавливали на время, которое он находился в международном розыске. Сейчас срок снова возобновили», — рассказал источник.
Третий источник отметил, что адвокаты Уфимцева все равно будут пробовать закрыть дело по срокам давности. Сейчас в этом направлении проводится работа.
Уфимцева задержали в аэропорту Челябинска. В воздушную гавань стянулись сотрудники ФСБ, МВД, СК. На руках экс-чиновника защелкнулись наручники и его повезли в изолятор временного содержания.
Уфимцев находился в розыске с 2018 года. Он скрылся из России в попытках избежать ответственности за мошенничество с участком на озере Увильды. Предварительно, земля была куплена с нарушениями. Изначально на ней хотели строить детский лагерь, но в итоге на берегу появился элитный коттеджный поселок. В итоге фигурантов задержали, а дома снесли.
