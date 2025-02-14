Стало известно, как пермяки оценивают качество медицины в регионе

В 2024 году жители Пермского края стали лучше оценивать уровень медицинской помощи в регионе. Об этом заявила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень во время встречи с губернатором Дмитрием Махониным. По словам Крутень, в 2024 году край вошел в пятерку лидеров по удовлетворенности населения качеством медпомощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Хочу отметить, что в Пермском крае был реализован комплексный подход, где в дополнение к федеральным мероприятиям весомую роль сыграла региональная программа „Медицинские кадры Прикамья“, поддержанная губернатором. Благодаря чему почти на 30% выросло число мест для абитуриентов, поступающих по целевому набору в медицинские вуз и колледжи», — отметила Анастасия Крутень.
Чиновница краевого правительства добавила также, что в минувшем году удалось упростить процесс записи к врачу. Благодаря этому доля успешных записей к узким специалистам выросла в Прикамье на 32%. Почти 70% пермяков в 2024 году прошли профилактические медосмотры — это более 1,7 миллиона человек. Такая тенденция сложилась несмотря на то, что люди мало ориентированы на регулярные профилактические визиты к врачам.
Дмитрий Махонин во время совещания указал, что 2024 год стал последним, когда в крае действовал федеральный нацпроект «Здравоохранение». Его до 2030 года заменит новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
«Необходимо обратить особое внимание на исполнение федеральных и региональных программ, реализуемых в рамках нового национального проекта. В нем закреплены основные тренды развития здравоохранения во всех субъектах страны на ближайшие годы, поэтому его эффективная реализация позволит достичь национальных целей, поставленных президентом», — заявил Махонин.
По словам Крутень, за время действия нацпроекта «Здравоохранение» (с 2016 года) в Прикамье на 21,4% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и на 10% — от онкологических. Добиться этого удалось благодаря выделению бесплатных лекарств пермякам, находящимся в категории высокого риска для сердца и сосудов, а также эффективной работе Центров амбулаторной онкопомощи в регионе.
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