Участник СВО из Сургута требует отставки мэра

11 мая 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Борьбу с вывеской Чуприна начал после возвращения с Донбасса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) участник СВО Эдуард Чуприна разместил петицию об отставке главы города Андрея Филатова на портале change.org. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Чуприна пошел на противостояние с Филатовым из-за желто-синей вывески на офисном центре „Самбор“. Он пытался через мэрию заставить владельца здания демонтировать конструкцию цвета украинского флага, но помощи от чиновников не получил. У мэрии просто нет законных оснований для того, чтобы заставить предпринимателя Самборского снять или перекрасить вывеску. В таком виде она висит уже 15 лет. Но Чуприна не воспринимает отказ. Поэтому он создал в интернете петицию с требованием об отставке главы города», — рассказал инсайдер. Сам же Чуприна в разговоре с журналистом агентства подтвердил информацию, что разместил петицию за отставку главы города. «Все свои доводы я указал в петиции. Можете зайти и прочитать. Там все подробно описано, почему я требую отставки Филатова», — сообщил Чуприна. В администрации сообщили, что это очередная информационная провокация со стороны Чуприны. «Содержательно здесь комментировать нечего, в этих утверждениях очень мало связи с реальностью. Другой вопрос, зачем Эдуард Чуприна пользуется для своих вбросов американскими информационными ресурсами. Он называет себя ветераном СВО и при этом использует инструменты информационной войны наших врагов. Именно этому надо дать всестороннюю оценку. Кому помогает своими действиями этот человек», — сообщили в мэрии. Чуприна на протяжении года жалуется во все инстанции из-за вывески «Самбор», выкрашенной в цвета украинского флага. Он просил помощи у властей Сургута, губернатора ХМАО Натальи Комаровой, прокуратуры и даже написал телеведущему Владимиру Соловьеву, но нигде не нашел поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) участник СВО Эдуард Чуприна разместил петицию об отставке главы города Андрея Филатова на портале change.org. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Чуприна пошел на противостояние с Филатовым из-за желто-синей вывески на офисном центре „Самбор“. Он пытался через мэрию заставить владельца здания демонтировать конструкцию цвета украинского флага, но помощи от чиновников не получил. У мэрии просто нет законных оснований для того, чтобы заставить предпринимателя Самборского снять или перекрасить вывеску. В таком виде она висит уже 15 лет. Но Чуприна не воспринимает отказ. Поэтому он создал в интернете петицию с требованием об отставке главы города», — рассказал инсайдер. Сам же Чуприна в разговоре с журналистом агентства подтвердил информацию, что разместил петицию за отставку главы города. «Все свои доводы я указал в петиции. Можете зайти и прочитать. Там все подробно описано, почему я требую отставки Филатова», — сообщил Чуприна. В администрации сообщили, что это очередная информационная провокация со стороны Чуприны. «Содержательно здесь комментировать нечего, в этих утверждениях очень мало связи с реальностью. Другой вопрос, зачем Эдуард Чуприна пользуется для своих вбросов американскими информационными ресурсами. Он называет себя ветераном СВО и при этом использует инструменты информационной войны наших врагов. Именно этому надо дать всестороннюю оценку. Кому помогает своими действиями этот человек», — сообщили в мэрии. Чуприна на протяжении года жалуется во все инстанции из-за вывески «Самбор», выкрашенной в цвета украинского флага. Он просил помощи у властей Сургута, губернатора ХМАО Натальи Комаровой, прокуратуры и даже написал телеведущему Владимиру Соловьеву, но нигде не нашел поддержки.