Блокадное детство, три развода и потеря слуха: Алисе Фрейндлих — 91

Алиса Фрейндлих отмечает день рождения 8 декабря Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса с невероятной харизмой и неповторимым голосом. Более 40 лет она выходила на сцену БДТ, а фильмы с ее участием вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа. 8 декабря актрисе исполняется 91 год. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.

Детство и юность Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года. Ее отец был актером, а мать — бухгалтером. Когда Алисе предстояло идти в первый класс, ее родители развелись. Отец незадолго до начала Великой Отечественной войны покинул Ленинград, а сама Алиса вместе с матерью и бабушкой осталась в городе и пережила блокаду. По ее воспоминаниям, наиболее тяжелым временем стала первая зима.

"Не было понятно, что беда пришла. До того, как мы остались с мамой вдвоем, была очень тяжелая зима. Но это для нас, детей, не было чем-то глобальным. Мамы и бабушка из кожи вон лезли, чтобы мы выжили. Что-то продавали, меняли. Постепенно мы пришли к тому, что на столе появился студень из столярного клея", — рассказывала актриса.

Во время блокады Ленинграда Алиса Фрейндлих выступала перед ранеными в госпиталях, исполняя песни «Севастопольский вальс», «Эх, дороги, пыль да туман» и «Темная ночь». Участие в таких концертах доставляло ей большое удовольствие, и после окончания войны она поступила в школьный драматический кружок-студию. Свою сценическую карьеру Фрейндлих начала с ролей Феклуши и Барыни в пьесе Александра Островского «Гроза». В Ленинградский театральный институт она поступила с первого раза.

Карьера Алисы Фрейндлих

Работа с Владимировым и уход в БДТ

Алиса Фрейндлих работала в БДТ более 40 лет Фото: Кадр из фильма «Похождения зубного врача», реж. Элем Климов, 1965, Мосфильм

Карьеру драматической актрисы Алиса Фрейндлих начала в театре им. Комиссаржевской. В 1961 году она оказалась в Театре им. Ленсовета. Художественный руководитель театра Игорь Владимиров, который позднее стал супругом Алисы Фрейндлих, утвердил ее в статусе примы труппы и все свои выдающиеся спектакли ставил на нее. Среди самых ярких спектаклей, в которых играла актриса, — «Интервью в Буэнос-Айресе», «Укрощение строптивой», «Дульсинея Тобосская», «Пятый десяток».

После того как брак Владимирова и Фрейндлих распался, репертуар еще какое-то время держался. Однако в итоге Алиса Бруновна приняла предложение Евгения Товстоногова перейти к нему в БДТ, в котором прослужила более 40 лет.

За это время Фрейндлих получила множество наград за свои роли, в том числе — Государственная премия РСФСР им. К. С. Станиславского, Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства, театральная премия «Золотая Маска», премия «Золотой софит». Получив в 2009 году на кинофестивале имени Тарковского «Зеркало» премию «За вклад в кинематографию», актриса признавалась, что карьера в театре сложилась намного удачнее, чем в кино.

«С театром у меня дела обстоят лучше, чем с кино. Хотя и там мне удалось многое, особенно учитывая то, что кинематографисты мою внешность считали некиногеничной. Ну и из-за занятости в театре я во многих хороших фильмах не снялась», — рассказывала Фрейндлих.

Несыгранные роли и успех в кино

Роль Фрейндлих в «Служебном романе» стала одной из ее самых ярких в кино Фото: Кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977, Мосфильм

Еще студенткой Фрейндлих снялась в нескольких эпизодах двух драматических фильмов: «Бессмертная песня» и «Таланты и поклонники». Позже, даже уже будучи известной театральной актрисой, она не получала приглашений на главные кинороли.

Алиса Бруновна Фрейндлих могла получить роль в фильме «Гусарская баллада», однако Эльдар Рязанов не утвердил ее кандидатуру, посчитав актрису чрезмерно женственной для этого образа. У операторов также возникали трудности с тем, чтобы удачно снимать ее лицо с «нетипичными» чертами.

В фильмографии Алисы Фрейндлих могли появиться и другие работы в проектах Рязанова. Роль Алевтины в картине «Зигзаг удачи» изначально была написана специально для нее, однако в итоге досталась Валентине Талызиной, поскольку в тот период Фрейндлих ожидала рождения ребенка. Был у актрисы шанс сыграть и Надю Шевелеву в «Иронии судьбы…», но с этой ролью тоже не сложилось.

Именно Эльдар Рязанов предложил Алисе Бруновне роль, ставшую для нее настоящей творческой метаморфозой и принесшую всесоюзную славу. Ее героиня Людмила Калугина из фильма «Служебный роман» приобрела такую популярность, что женщины по всей стране стали стричься «под Калугину», обменивались выкройками платьев, в которых актриса появлялась в картине.

«Когда начались съемки, мы с ним сами бегали по костюмерным «Мосфильма» и искали для моей героини нелепые наряды. Например, мешковатый костюм 5-го размера, который должен быть мне велик. Нас самих захватила эта история. Но мы и предположить не могли, какой будет результат. На «Служебный роман» никто особой ставки не делал», — рассказывала актриса «7 Дней».

Именно в этом фильме зрители впервые в полной мере услышали чистое сопрано Алисы Фрейндлих. После выхода «Служебного романа» для Алисы Фрейндлих открылась дорога в большой кинематограф. Она снялась в фильме Андрея Тарковского «Сталкер».

«Я понимала, что с великим режиссером общаюсь. Но при этом он был невероятно легкий человек. Мы познакомились, когда в Театре Ленсовета, где я работала, поставили «Варшавскую мелодию». А когда Тарковский стал снимать «Сталкера», он вспомнил обо мне и позвал на роль жены главного героя», — рассказывала актриса.

В те же годы Георгий Юнгвальд-Хилькевич приглашает ее в мини-сериал «Д»Артаньян и три мушкетера», доверив образ Анны Австрийской. Вместе с Юозасом Будрайтисом она появляется в фильме «Опасный возраст», где играет Лилию Родимцеву. Широкую известность ей принесла яркая роль Хариты Игнатьевны Огудаловой в ленте «Жестокий романс». К тому моменту она уже получила звание народной артистки СССР.

Личная жизнь Алисы Фрейндлих

Фрейндлих и Владимиров были женаты 20 лет Фото: Кадр из фильма «Старомодная комедия», реж. Эра Савельева, Татьяна Березанцева, 1978, Мосфильм

Впервые Алиса Фрейндлих вышла замуж в студенческие годы. Владимир Карасев был ее однокурсником. Однако брак распался, как только молодые артисты получили дипломы и поступили в Театр им. Комиссаржевской.

Судьбоносным стало знакомство ее с Игорем Владимировым, главным режиссером Театра имени Ленсовета. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, Алиса Фрейндлих стала для него не только надежным другом, но и творческой музой.

Спустя годы актриса откровенно говорила, что ее кинокарьера могла быть гораздо более насыщенной. Этому во многом препятствовал Владимиров, который выступал против частых съемок, полагая, что жена не должна распыляться между театром и кино. Фрейндлих также вспоминала, что Эльдар Рязанов лично приезжал в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург), чтобы уговорить Игоря Петровича отпустить Алису Бруновну на съемки фильма «Служебный роман».

«Рязанов сидел у нас дома и уговаривал, чтобы тот отпустил меня в кино. Владимиров неохотно, но дал добро на съемки, потребовав: «Чтобы ничто в репертуаре не пострадало! Вот пускай мотается туда-сюда». Что я и делала, несколько месяцев фактически ночевала в «Красной стреле»», — рассказала актриса.

Узнав о беременности, Алиса Фрейндлих не прервала профессиональную деятельность: сценические костюмы подгоняли под изменяющуюся фигуру.

В марте 1968 года у нее родилась дочь Варвара, а уже в мае актриса вновь вышла на сцену. Спустя 13 лет супруги подали на развод. Вокруг причин расставания ходило множество слухов. По одной из версий, Игорь тяжело переживал растущую популярность Алисы. По другой — Владимиров заводил романы на стороне.

Незадолго до своего ухода из театра актриса познакомилась с новым избранником — молодым артистом Юрием Соловьем. Их отношения продлились 14 лет, однако впоследствии пара распалась. Сам актер позже отмечал, что окружающие воспринимали его прежде всего как «мужа Алисы Фрейндлих». Когда он предложил переехать в Германию, актриса отказалась.

Сегодня у Алисы Фрейндлих есть двое внуков. Внук Никита выбрал профессию продюсера. До этого он успел попробовать себя в ряде сфер и пройти обучение сразу в шести высших учебных заведениях. В разные годы Никита работал в программе «Вечерний Ургант», занимался продюсированием рекламных видеороликов и музыкальных клипов. В 2018 году на экраны вышла его картина «Карп отмороженный».

Внучка Анна построила карьеру в актерской профессии. В 2017 году она вступила в брак с актером Алексеем Мышинским. В семье родились двое детей: в 2019 году — дочь София, в 2022 году — сын Юрий.

Болезнь и потеря слуха

После перенесенного ковида в 2020 году у актрисы возникли проблемы со слухом, рассказала она в эксклюзивном интервью НТВ.

В 2020 году Фрейндлих госпитализировали с поражением легких. Актриса перенесла коронавирус в тяжелой форме, оказалась в реанимации с 80% поражением легких. Благодаря усилиям врачей ей удалось справиться с болезнью. «У меня всегда был абсолютный слух музыкальный. Природа меня не обидела, но после ковида и вовсе глухая», — сообщила актриса.

Где сейчас Алиса Фрейндлих

В конце сентября 2025 года стало известно, что Алиса Фрейндлих больше не примет участие в спектакле «Лето одного года» в БДТ. В нем она играла вместе с актером Олегом Басилашвили.

«Она категорически отказалась дальше работать. Видимо, ей это тяжело», — приводит слова Олега Басилашвили «КП-Петербург». Он отметил, что в сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Фрейндлих.

Постановка «Лето одного года» занимала особо важное место в творческой биографии обоих актеров, поэтому Олегу Басилашвили было непросто согласиться с решением актрисы отказаться от участия в спектакле. На протяжении более чем двух десятилетий спектакль шел при полных залах и пользовался успехом у петербургской публики.