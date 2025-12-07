Сырский одним действием выдал планы ВСУ
Главком Вооруженных сил Украины Сырский посетил командный пункт 6 декабря
Фото: Официальный сайт президента Украины
Визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в командный пункт украинской группировки войск в Сумской области указывает на особое значение данного направления, считают в российских силовых структурах. Сырский приехал в Сумы 6 декабря.
«Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком ВСУ Сырский. Это может говорить о том, что сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования», — заявили в российских силовых структурах. Это сообщение передает ТАСС.
Ранее в Генштабе РФ сообщали, что в ноябре российские войска установили контроль над тремя населенными пунктами в Сумской и Харьковской областях в рамках создания приграничной полосы безопасности. ВС РФ освободили Синельниково, Цегельное и Двуречанское. Под контроль российских сил перешли в общей сложности 210 кв. километров.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Назар07 декабря 2025 13:39Сырский молодец .Ведет бандеровские банды в котлы и на верную гибель. Уже уничтожил более миллиона укро-фашистов .