В мире

Украина

Сырский одним действием выдал планы ВСУ

Приезд Сырского под Сумы говорит о приоритетности направления ВСУ
07 декабря 2025 в 13:24
Главком Вооруженных сил Украины Сырский посетил командный пункт 6 декабря

Фото: Официальный сайт президента Украины

Визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в командный пункт украинской группировки войск в Сумской области указывает на особое значение данного направления, считают в российских силовых структурах. Сырский приехал в Сумы 6 декабря.

«Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком ВСУ Сырский. Это может говорить о том, что сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования», — заявили в российских силовых структурах. Это сообщение передает ТАСС.

Ранее в Генштабе РФ сообщали, что в ноябре российские войска установили контроль над тремя населенными пунктами в Сумской и Харьковской областях в рамках создания приграничной полосы безопасности. ВС РФ освободили Синельниково, Цегельное и Двуречанское. Под контроль российских сил перешли в общей сложности 210 кв. километров.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Комментарии (1)
  • Назар
    07 декабря 2025 13:39
    Сырский молодец .Ведет бандеровские банды в котлы и на верную гибель. Уже уничтожил более миллиона укро-фашистов .
