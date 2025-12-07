Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Плазма, выброшенная Солнцем, идет к Земле. Видео

07 декабря 2025 в 14:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Плазма от Солнца приближается к Земле

Плазма от Солнца приближается к Земле

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночная вспышка на Солнце почти максимального M‑класса сопровождалась выбросом корональной плазмы, которая достигнет Земли во вторник, 9 декабря, в первой половине дня. Об этом сообщили астрономы из Лаборатории космической активности.

«Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня», — отмечается в telegram-канале Лаборатории. 

По их данным, мощность вспышки в пике достигла уровня M8.1, что близко к границе высшего X‑класса, а выброшенное облако нацелено на окрестности Земли и способно вызвать заметную магнитную бурю. Модели распространения плазмы показывают два особенно плотных ядра выброса, чьи расчетные траектории проходят мимо Земли — одно слева, другое справа, однако специалисты предупреждают, что за 2,5 суток полета структура облака еще может измениться, а точность таких прогнозов ограничена.

Продолжение после рекламы

Текущий 2025 год отличается необычно высокой солнечной активностью. Так, в декабре также возможны периоды нестабильности, передает MK.RU. На Солнце наблюдается прохождение самого крупного комплекса солнечных пятен через плоскость «Солнце — Земля», сообщает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал