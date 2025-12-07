Плазма от Солнца приближается к Земле Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночная вспышка на Солнце почти максимального M‑класса сопровождалась выбросом корональной плазмы, которая достигнет Земли во вторник, 9 декабря, в первой половине дня. Об этом сообщили астрономы из Лаборатории космической активности.

«Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня», — отмечается в telegram-канале Лаборатории.

По их данным, мощность вспышки в пике достигла уровня M8.1, что близко к границе высшего X‑класса, а выброшенное облако нацелено на окрестности Земли и способно вызвать заметную магнитную бурю. Модели распространения плазмы показывают два особенно плотных ядра выброса, чьи расчетные траектории проходят мимо Земли — одно слева, другое справа, однако специалисты предупреждают, что за 2,5 суток полета структура облака еще может измениться, а точность таких прогнозов ограничена.

