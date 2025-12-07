Логотип РИА URA.RU
Такер Карлсон, бравший интервью у Путина, намекнул, что еще приедет в Россию

07 декабря 2025 в 15:05
Такер Карлсон надеется вернуться в Россию

Фото: Пресс-служба президента РФ

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон заявил, что рассчитывает снова приехать в Россию. Об этом он сказал на полях Дохийского форума.

«Я надеюсь», — коротко ответил он, отвечая на вопрос ТАСС о своем потенциальном возвращении в Россию. Карлсон также признался, что предыдущая его поездка в Москву была великолепной. 

В начале 2024 года Карлсон уже приезжал в Москву, где взял большое интервью у президента России Владимира Путина. Беседа длилась около двух часов. Во второй раз Карлсон посетил Москву в декабре 2024 года. Тогда он записал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В нем они обсуждали внешнюю политику РФ, санкции, архитектуру глобальной безопасности и перспективы урегулирования украинского кризиса.

