Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров Фото: МЧС Ямало-Ненецкого АО

В поселке городского типа Уренгой (ЯНАО) днем 7 декабря загорелось здание магазина «Монетка» площадью около 500 квадратных метров. Об этом сообщил telegram-канал Главного управления МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В 12 часов 55 минут в пожарную часть пгт. Уренгой поступило сообщение о возгорании магазина, расположенного в первом микрорайоне. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты противопожарной службы ЯНАО», — рассказали в ведомстве.

Первым сигнал о пожаре получил местный пожарный гарнизон. После первичной оценки обстановки было принято решение стянуть к магазину дополнительные расчеты федерального ведомства МЧС России. Сейчас специалисты продолжают тушение и уточняют масштаб повреждений здания, а также принадлежность объекта. Причины возгорания не сообщаются, ведомство отмечает, что вся информация по инциденту находится в стадии сбора и проверки.

Ранее в ЯНАО уже фиксировались крупные возгорания. В конце ноября в Новом Уренгое на улице Промысловой горело бесхозное ангарное помещение площадью около 300 квадратных метров.