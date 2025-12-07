Появятся ли на Украине войска НАТО после новой стратегии нацбезопасности США: разбор

Свои войска на Украину готовы отправить около 10 стран Фото: Министерство обороны Великобритании

США не собираются вводить войска на территорию Украины в рамках новой стратегии национальной безопасности. Об этом в прямом эфире заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. По его словам, вместо военного вмешательства Вашингтон намерен усиливать «экономическое давление» на Россию. Ранее об этом же говорил американский лидер Дональд Трамп.

Однако некоторые европейские страны, такие как Франция, Турция и Великобритания, не исключают отправки своих контингентов в рамках возможных международных миссий. В Москве подобные планы считают неприемлемыми и предупреждают о риске прямой эскалации. Подробнее о том, появятся ли на Украине войска НАТО после новой стратегии США, — в материале URA.RU.

Что говорили первые лица США об отправке войск на Украину

В сентябре этого года министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что Вашингтон ни при каких условиях не будет вводить войска в конфликт на Украине. По его словам, США продолжат продавать свое оружие, а европейские страны — передавать его Киеву.

Против отправки американских военных выступал и сам Дональд Трамп. Он подчеркнул, что конфликт на Украине — это «не война США» и Вашингтон не будет отправлять туда своих солдат. Основную роль в гарантиях безопасности, по его словам, должны играть европейские страны, Вашингтон готов оказать им поддержку, в том числе в воздушном пространстве.

Кто из стран высказывал желание отправить свои войска на Украину

Около десяти стран готовы направить свои войска на Украину в рамках возможного мирного соглашения, сообщили источники Bloomberg. Речь идет о «многонациональной группе» преимущественно из европейских военнослужащих, которые будут размещены на Украине, но вдали от линии фронта. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что присутствие иностранных военных может стать одной из гарантий безопасности Украины.

Турция

В конце ноября минобороны Турции сообщило о готовности рассмотреть отправку своих войск на Украину, но только в составе международной миротворческой миссии и при соблюдении трех условий: полное прекращение огня, четкие цели миссии и распределение обязанностей между странами-участницами. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT World.

Франция

﻿Среди стран, желающих отправить свой военный контингент на Украину, также числится Франция. Как пишет газета Journal du Dimanche, среди военнослужащих французской армии все больше укрепляется ощущение, что отправка в зону конфликта становится почти неизбежной. На это указывают обязательная вакцинация, масштабные учения, имитирующие боевые действия, в том числе в условиях, похожих на Донбасс, а также слухи о возможной переброске.

Особенно обеспокоены этим молодые военные, которым приказано сделать прививку от клещевого энцефалита. Обычно она обязательна для тех, кто направляется служить в Румынию. Один из офицеров, выпускник академии Сен-Сир-Коэткидан Александр, заявил изданию, что воспринимает эти меры как подготовку к реальной отправке на Украину и считает, что в случае участия Франции в боевых действиях потери могут быть очень большими.

По данным Journal du Dimanche, французские военнослужащие уже проходят все больше совместных учений с украинской армией. Во время маневров они отрабатывают боевые действия в окопах, применение беспилотников и средства радиоэлектронной борьбы. Некоторые участники этих учений тоже опасаются, что подобная подготовка приведет к прямому участию в конфликте.

Морской пехотинец Шарль-Анри заявил газете, что, хотя Франции не стоит стыдиться уровня своего вооружения, он не уверен, готова ли армия к возможным последствиям отправки на Украину. 18 ноября начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что страна должна быть готова «терять своих детей» и «страдать экономически» ради сдерживания так называемой российской угрозы.

Об отправке французских войск на Украину ранее сообщало пресс-бюро Службы внешней разведки России. В ведомстве заявили, что по указанию президента Эммануэля Макрона генштаб Франции готовит к развертыванию на Украине контингент до двух тысяч военных. По данным СВР, основу группы должны составить штурмовые подразделения Иностранного легиона, в основном из выходцев из стран Латинской Америки. Утверждается, что легионеры уже находятся в приграничных районах Польши, где проходят подготовку и получают технику. В случае утечки информации Париж, по сведениям СВР, намерен представить этот контингент как небольшую группу инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

Британия

Британия уже разработала план по отправке своих военных Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

План по возможной отправке своих войск на Украину после окончания боевых действий подготовило и руководство Великобритании. По данным Bloomberg, власти уже определили, какие подразделения могут быть направлены и где разместятся их штабы. Британских военных планируют держать вдали от линии фронта. Предполагается, что они будут обучать украинских военных, а ВМС и ВВС Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и акватории.

Министр обороны Джон Хили ранее заявлял, что Лондон готов направить контингент на Украину в случае политического урегулирования конфликта. По его словам, Великобритания уже выделила «миллионы» фунтов на подготовку к возможному развертыванию своих военных. Общий пакет помощи и покрытия первоначальных затрат на размещение войск и техники может превысить 100 млн фунтов стерлингов.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Лондон может перейти к практическому вводу войск, если Франция без серьезных проблем реализует свою операцию по размещению военных в рядах ВСУ. По его мнению, в этом случае к французам могут присоединиться также британцы, немцы и другие европейские страны, тогда как США, как он полагает, воздержатся от такого шага из ‑за продолжающегося переговорного процесса. Многое, по словам эксперта, будет зависеть от реакции России на появление первых европейских военных на Украине.

НАТО могут отправить своих военных без согласия США

Страны НАТО могут отправить своих военных на Украине даже без согласия США Фото: miliman/pickupimage.com

Отставной морской пехотинец армии США Скотт Риттер заявил, что европейские страны не могут направить войска НАТО на Украину без одобрения Вашингтона. А власти США, по его мнению, не собираются поддерживать данную инициативу. Он добавил, что даже в случае принятия подобного решения речь может идти лишь о вводе контингента после окончания боевых действий и установления перемирия.

В то же время, по данным The Guardian, европейские государства при необходимости способны направить войска НАТО на Украину и без участия США. Издание отмечает, что Вашингтон все больше сосредотачивается на возможном противостоянии с Китаем, поэтому европейским лидерам при планировании ввода западных сил после завершения конфликта стоит опираться прежде всего на собственные ресурсы.

Реакция России

Власти России неоднократно заявляли, что размещение войск стран НАТО на территории Украины для Москвы неприемлемо и чревато резкой эскалацией конфликта. В Кремле подчеркивали, что разговоры о возможной отправке западного контингента фактически подталкивают к продолжению боевых действий.