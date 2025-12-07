Песков: замороженных активов РФ хватит, чтобы несколько лет тратить их на Киев
Песков ранее заявлял, что подобные действия Россия считает воровством
Замороженных российских активов достаточно, чтобы на протяжении нескольких лет тратить их на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Проект так называемого «потенциального репарационного кредита» для Киева предлагает направить Евросоюз, хотя в РФ подобные действия считают воровством.
Песков напомнил о недавнем заявлении Международного валютного фонда (МВФ), в котором, по его словам, с большой осторожностью затрагивается тема возможного изъятия российских активов. «Тех средств, о которых идет речь, в целом хватит еще на несколько лет, чтобы, по сути, продолжать использовать украинцев как пули», — заявил представитель Кремля в разговоре с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным. При этом в МВФ, как добавил Песков, подчеркивают, что любые подобные меры не должны негативно сказаться на функционировании международной финансовой системы, добавил Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное использование Европой российских активов является истинным актом воровства. Эту ситуацию российские называли воровством неоднократно. Так, Песков уже подчеркивал, что страны Запада хотят своровать российскую собственность. Он добавил, что подобные решения ведут к полному разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности.
