Песков: замороженных активов РФ хватит, чтобы несколько лет тратить их на Киев

Замороженных российских активов достаточно, чтобы на протяжении нескольких лет тратить их на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Проект так называемого «потенциального репарационного кредита» для Киева предлагает направить Евросоюз , хотя в РФ подобные действия считают воровством.

Песков напомнил о недавнем заявлении Международного валютного фонда (МВФ), в котором, по его словам, с большой осторожностью затрагивается тема возможного изъятия российских активов. «Тех средств, о которых идет речь, в целом хватит еще на несколько лет, чтобы, по сути, продолжать использовать украинцев как пули», — заявил представитель Кремля в разговоре с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным. При этом в МВФ, как добавил Песков, подчеркивают, что любые подобные меры не должны негативно сказаться на функционировании международной финансовой системы, добавил Песков.