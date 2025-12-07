В Запорожье целый округ остался без электричества
По словам Балицкого, специалисты уже работают над восстановлением
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Запорожской области на электросетях в Михайловском муниципальном округе произошла авария. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Авария на сетях электроснабжения Михайловского муниципального округа», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.
В ноябре в результате удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждена подстанция Васильевской районной электрической сети в Запорожской области. Тогда от электричества были откюены несколько поселений.
