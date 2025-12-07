В начале недели прогнозируются сильные магнитные бури

«Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря», — говорится в сообщении telegram-канала Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). Отмечается, что это произошло в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью.

Ранее мировые астрономы предупреждают об одной из самых мощных вспышек на Солнце, которая была направлена в сторону Земли. Она может привести к сильной геомагнитной буре в ближайшие сутки. При этом специалисты XRAS также предупреждали о гигантской группе солнечных пятен, которая продолжает расти.