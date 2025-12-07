Логотип РИА URA.RU
У Ларисы Долиной появился новый заступник

Яна Чурикова призвала критиков Долиной отойти в сторону и дождаться суда
07 декабря 2025 в 20:53
Яна Чурикова (на фото) заступилась за Ларису Долину

Фото: Илья Московец © URA.RU

Телеведущая Яна Чурикова публично вступилась за певицу Ларису Долину на фоне скандала вокруг квартиры и требований вернуть деньги покупательнице Полине Лурье. Ведущая попросила всех недовольных «отойти в сторону» и ждать, как ситуация будет развиваться на правовом поле.

«Я бы сейчас попробовала оставить всех участников этой истории. И порекомендовала нашим зрителям сделать то же самое. Потому что сейчас все будет решаться в правовом поле, и любое слово может повлиять на исход этого дела. Давайте отойдем все в сторону и посмотрим, как все разрулится', — сказала Чурикова в беседе с журналистами „KП-Петербург“. Телеведущая подчеркнула, что массовые призывы к Долиной „немедленно вернуть деньги“ формируют дополнительное давление на всех участников конфликта, включая покупательницу и представителей сторон. 

Скандал вокруг недвижимости Долиной не утихает несколько недель. Суд признал певицу добросовестным владельцем спорной квартиры, однако в соцсетях продолжают требовать, чтобы она вернула Полине Лурье уплаченную за жилье сумму. Недавно Долина лично прокомментировала ситуацию и пообещала Лурье вернуть квартиру.

Люди в целом разделились на два лагеря вокруг ситуации с Долиной. Тем не менее многие встали на защиту певицы, например, певец Шура, продюсер Иосиф Пригожин и артист Митя Фомин. Верховный суд вскоре намерен рассмотреть повторный иск по квартире Долиной. Тем временем в интернете продолжают высмеивать ситуацию в целом при помощи мемов. 

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

Комментарии (1)
  • Валерий
    07 декабря 2025 21:34
    Да в правовом поле, но люди высказывают свое мнение, и это очень правильно.
Добавить комментарий
