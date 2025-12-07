Долина могла намерено подставить Лурье: психологи — об интервью певицы, к чему приведет гнев народа

Эксперты нашли в интервью Долиной элементы отрепетированности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народная артистка РФ Лариса Долина впервые после скандала с продажей квартиры дала резонансное интервью, в котором пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице своего жилья Полине Лурье. Проведенный психиатрами и специалистами по распознаванию лжи анализ выступления певицы в эфире программы Первого канала показал, что артистка заранее подготовила и отрепетировала свое заявление по этому поводу.

В частности, отмечается, что Долина была «неестественно сдержанна» и использовала в своей речи выверенные аргументы. После интервью певица появилась на сцене фестиваля «Песня года-2025», где некоторые из слушателей покинули зал во время ее выступления. По мнению психолога-психотерапевта Владмиры Симуран, народная травля артистки может «точкой биографического излома» для психики звезды российского-шоу бизнеса. Подробнее об экспертном разборе интервью Долиной, а также о том, как буллинг певицы скажется на ее состоянии — в материале URA.RU.

О чем заявила Долина в интервью

Исполнительница хита «Погода в доме», длительное время не комментировавшая резонансную ситуацию с продажей принадлежащей ей квартиры, впервые выступила с публичным заявлением. В эфире Первого канала певица пообещала вернуть покупательнице, Полине Лурье, всю сумму сделки, а это 112 миллионов рублей. Лурье в результате этой истории лишилась и денежных средств, и жилья.

Долина пояснила, что воздерживалась от публичных высказываний из ‑за пережитого шока, подписки о неразглашении в рамках следственных действий, напряженного гастрольного графика, а также из ‑за поступавших от мошенников угроз в адрес членов ее семьи.

В поиске скрытых смыслов в речи Долиной

Психиатры и специалисты по выявлению лжи проанализировали выступление Долиной в эфире программы Первого канала и пришли к заключению, что ее обращение было заранее отрепетировано. По оценке врача-психиатра Василия Шурова, поведение Долиной в кадре выглядело «неестественно сдержанным». Эксперт считает, что подобная манера может свидетельствовать о предварительной тщательной подготовке речи и проведенных консультациях с юристами.

«Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей. <...> Сейчас у нее потери даже больше, чем эта квартира, поэтому она будет рассказывать, что „я за детей переживала“», — отметил Шуров в беседе с aif.ru.

Другие специалисты также в первую очередь указали на «заранее отработанный» характер речи артистки. Так, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов охарактеризовал выступление Долиной как образец «тщательно выстроенного самооправдательного нарратива».

По словам Панкратова, в высказываниях певицы прослеживается так называемая схема «тройного пояса» аргументации. Как отметил эксперт, Долина поэтапно задействовала три уровня защитных доводов.

«Интервью... представляет интерес прежде всего как образец тщательно сконструированного, подготовленного заранее самооправдательного нарратива, а не как спонтанное эмоциональное высказывание человека в горе. <...> Согласно анализу, Долина последовательно использовала три уровня защиты: ссылку на шоковое состояние, затем на юридические ограничения (следствие, подписка о неразглашении), и, наконец, на заявление о физической невозможности говорить. Подобная сложная конструкция свидетельствует о приоритете расчета над искренностью», — поделился своим видением Панкратов.

Эксперт по лжи Илья Анищенко, в свою очередь, обратил внимание на «невербальные реакции» Долиной. По его оценке, певица тщательно контролировала свою речь и пользовалась заранее подготовленными формулировками. При этом, уточнил профайлер, подобное поведение необязательно свидетельствует о прямой лжи, однако может указывать на «умышленное умолчание» подлинных причин или мотивов.

«Взгляд опускается вниз и влево. Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды... Это значимый сигнал детекции лжи. <...> В момент, когда Долина говорит, что молчала и физически не могла это сделать, у нее начинается очень сильный контроль речи. То есть она начинает говорить заготовленными фразами. <...> И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу „умышленное умолчание“», — объяснил Анищенко.

Долина могла осознавать действия мошенников

Народная артистка РФ при продаже своей квартиры могла исходить из того, что заключает мнимую сделку. При этом для участия в этом процессе она подыскивает реального покупателя Полину Лурье, которая не осведомлена о ее фиктивном характере и воспринимает покупку как полноценную сделку. Таким мнением поделилась коуч и ютуб-блогер Виолетта Макеева.

«Долина верит, что совершает фиктивную сделку. Но на фиктивную сделку она ищет реального покупателя, который не знает, что сделка фиктивная. Разве покупка квартиры — простое решение? За этим не следуют планы? Разве это не причинит ему неудобств? Если он взял ипотеку, все распродал, заплатил риелтору — и потом все назад. Это корректное поведение?» — высказала свою точку зрения Макеева в разборе дела Долиной.

По словам блогера, единственное логичное объяснение ситуации заключается в том, что Долина приступила к продаже квартиры, по крайней мере смутно допуская возможность утраты этого жилья. Якобы она уже тогда полагала, что было бы лучше, если бы подобное произошло в случае с Лурье, поскольку в таком случае у певицы сохранились бы хотя бы какие‑то финансовые средства.

«Этот момент нельзя объяснить ни наивностью, ни запуганностью. Это создает представление, что ты имеешь право на особое положение: если в сложной ситуации за тебя пострадает кто-то другой. <...> В какой-то момент Долина осознает себя жертвой мошенников. Она подает в суд на свою покупательницу о признании сделки недействительной. Она не подает заявление в полицию, не начинает расследование о пропаже денег. Она подает иск против добросовестного покупателя», — заключила Макеева.

Как народный гнев скажется на здоровье певицы

Через некоторое время после скандального интервью Долина вышла на сцену фестиваля «Песня года-2025», где исполнила композицию «Я буду любить тебя». Появление певицы слушатели сопроводили аплодисментами, однако часть публики покинула зал непосредственно перед началом ее выступления. Артистка поблагодарила собравшихся за прием, но от комментариев для прессы отказалась и вскоре покинула мероприятие.

Несмотря на то, что многие медийные личности могут выработать иммунитет к хейту со стороны общественности, его трансформация в целенаправленную кампанию против певицы может негативно отразиться на здоровье артистки. По мнению психолога-психотерапевта Владмиры Симуран, народная артистка РФ сейчас испытывает вторую волну стресса.

«Текущая ситуация является для нее гораздо более тяжелым ударом. История с мошенниками, при всей ее болезненности, была для нее ситуацией, где она занимала проактивную позицию: она была ведущей, боролась, искала справедливости и в каком-то смысле даже выиграла этот конфликт, вернув ресурсы», — рассказала Симуран в беседе с MK.RU.

В настоящее время она фактически оказалась в оборонительной позиции и, по сути, в статусе жертвы. Контроль над информационной повесткой утрачен, работа ее PR-команды не дает результата, а целенаправленный удар наносится не по ее активам, а по деловой репутации и фундаментальным основаниям ее идентичности, отметила специалист.

«Сейчас же она оказалась в позиции реактивной и, по сути, в роли жертвы. Она потеряла контроль над повесткой, ее PR-команда не справляется, а атака направлена не на ее имущество, а на ее репутацию и саму основу ее идентичности», — отметила психолог-психотерапевт.

Нынешняя атака на Долину может иметь для нее последствия, сравнимые с «крушением мира». Для ее психологического состояния это может стать определенной «точкой биографического излома».