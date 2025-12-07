FT: Евросоюз хочет навсегда заблокировать российские активы

В Евросоюзе придумали, как навсегда забрать активы РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Евросоюз изучает возможность навсегда заблокировать замороженные российские активы, обойдясь без единогласного решения всех стран-членов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в структурах ЕС. По данным издания, Брюссель нашел в договорах ЕС правовую норму, которая позволяет в условиях серьезных экономических потрясений принимать коллективные меры без согласия всех участников.

«Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений... ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», — говорится в материале Financial Times. Издание отмечает, что такая трактовка открывает путь к более жесткой и долгосрочной блокировке российских активов даже при сопротивлении отдельных государств. Речь идет прежде всего о государственных резервах и активах Центробанка РФ, арестованных в ЕС после начала конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что, по оценкам Москвы, средств от возможного изъятия замороженных российских активов Евросоюза хватит, чтобы несколько лет направлять их на поддержку Украины. Он подчеркивал, что в случае реализации такого сценария «ответственность понесут и люди, и страны», имея в виду как конкретных должностных лиц, так и государства, которые примут участие в решении, пишет RT.

