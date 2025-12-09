Логотип РИА URA.RU
Бастрыкин предложил расширить применение конфискации за коррупцию

09 декабря 2025 в 07:43
Александр Бастрыкин выступил за арест имущества, скрытого через третьих лиц

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России направил в правительство законопроект, расширяющий применение конфискации имущества за коррупционные преступления. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия», — отметил Бастрыкин. Его слова передает РБК.

Отдельной проблемой глава СК назвал вывод преступных активов за рубеж, где их розыск и возврат затруднены. Для решения этого вопроса в ведомстве прорабатывается новый порядок выделения уголовного дела, специально посвященного розыску такого имущества.

Тема ужесточения антикоррупционного законодательства ранее уже поднималась Конституционным судом, который закрепил возможность изъятия в доход государства имущества, добытого коррупционным путем, даже у родственников и включая единственное жилье. В конце октября 2024 года КС также указал, что последующая трансформация или приумножение такого имущества не препятствует его конфискации, на фоне чего в стране продолжается дискуссия о введении более жестких мер наказания за взятки.

