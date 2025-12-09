Долина прошла психиатрическую экспертизу на фоне скандала с продажей квартиры

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о продаже ее квартиры. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Согласно ранее опубликованной информации, артистка стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили ее перевести сбережения и продать недвижимость. Рассмотрение кассационной жалобы по данному делу назначено в Верховном суде России на 16 декабря.

Дело связано с мошенничеством, которому Долина подверглась в 2024 году: злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести около 300 миллионов рублей. Тогда суд признал сделку купли-продажи недвижимости недействительной и вернул певице право собственности, однако сама Долина на одно из заседаний не явилась.