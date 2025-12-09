Бизнес, помощь бездомным и суды: справка на задержанного владельца «рабочего дома» из Екатеринбурга

Михаила Арзамасцева подозревают в двух статьях УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

Задержанный в Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве и незаконной банковской деятельности бизнесмен Михаил Арзамасцев родом из Удмуртии. В определенных кругах он известен по прозвищу Форд. Все, что известно о коммерсанте, — в сбойке URA.RU.

Биография

Михаил родился в 1984 году в Ижевске. В 2009-м он впервые зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Второй раз — уже в Екатеринбурге — через четыре года. Оба раза он прекращал регистрацию. Действующий статус ИП он зарегистрировал в июле прошлого года.

В Ижевске он входил в число учредителей ООО «Микос». Ныне ликвидированная организация занималась розничной торговлей. В 2018-м Арзамасцев учредил АНО «Чистое сердце», которая оказывает помощь бездомным и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Фирма помогает обрести работу. Чаще всего подопечные Арзамасцева трудились разнорабочими, подсобными и грузчиками.

По неподтвержденным данным, Арзамасцев мог быть включен в черный список банков. В 2023-м его якобы заподозрили в незаконных финансовых операциях, сказал источник URA.RU. Ранее мужчина не был судим, говорили в пресс-группе городского УМВД РФ.

Суды с застройщиками

Согласно судебной картотеке арбитражных дел, «Микос» Арзамасцева судилась с застройщиками из Свердловской области и Удмуртской Республики. В октябре этого года предприниматель Арзамасцев предъявил иск к другому крупному застройщику из Екатеринбурга, потребовав свыше девяти млн рублей. Все иски касались финансовых расчетов.

Уголовное дело

О задержании Арзамасцева стало известно вечером 8 декабря. Ему вменили две статьи УК РФ. Силовики считают, что Арзамасцев мог отнимать жилье у своих сотрудников, переоформлять на себя и продавать, оставляя деньги себе. Во время обысков в его квартире нашли около десяти млн рублей. Кроме того, по одной из версий, Арзамасцев может быть причастен к схеме по отмыванию денег. Связаться с ним не получилось. Скоро суд должен избрать меру пресечения.