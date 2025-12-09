В Госдуме призвали отказаться от полного запрета вейпов

Электронные сигареты Фото: Руслан Яроцкий

В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов только в одном регионе, в Нижегородской области. Пока речь идет о пробном режиме с 1 сентября 2027 года до 1 сентября 2032-го. Об этом стало известно из законопроекта о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

«Один из возможных вариантов, который обсуждается внутри ведомств, — введение запрета в экспериментальном режиме», — сообщает вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он добавил, что это позволит оценить положительные и отрицательные последствия эксперимента.

Во втором чтении законопроекта Минфин внес поправки, которые дают право всем регионам вводить ограничения по распространению вейпов и жидкостей к ним. Однако данное решение вызвало критику «Опорой России», по их мнению, результаты проекта будут неверными, так как жители региона будут закупать вейпы в других субъектах, где нет запретов.

