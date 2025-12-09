Госдолг РФ увеличился почти на три триллиона рублей

Расходы на обслуживание госдолга составили 2,3 трлн рублей, следует из отчета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Государственный долг России за девять месяцев 2025 года увеличился на 2,9 триллиона рублей, достигнув к 1 октября суммы в 31,98 триллиона. Об этом сообщает Счетная палата РФ в своей аналитической записке.

«Государственный долг Российской Федерации за 9 месяцев 2025 года увеличился на 2,9 трлн рублей. На 1 октября 2025 года он составил 31,98 трлн рублей», — отмечается в материалах Счетной палаты. Ее слова передает ТАСС.

При этом внутренняя часть долга выросла до 27,3 триллиона рублей, а внешняя — сократилась. Общие доходы федерального бюджета за отчетный период достигли 26,9 триллиона рублей, а его кассовое исполнение составило более 30 триллионов.

Наиболее высокий уровень исполнения расходов зафиксирован по направлению «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». При этом наименьшие показатели отмечаются в группе капитальных вложений в объекты государственной собственности.