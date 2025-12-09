Госдолг РФ увеличился почти на три триллиона рублей
Расходы на обслуживание госдолга составили 2,3 трлн рублей, следует из отчета
Государственный долг России за девять месяцев 2025 года увеличился на 2,9 триллиона рублей, достигнув к 1 октября суммы в 31,98 триллиона. Об этом сообщает Счетная палата РФ в своей аналитической записке.
«Государственный долг Российской Федерации за 9 месяцев 2025 года увеличился на 2,9 трлн рублей. На 1 октября 2025 года он составил 31,98 трлн рублей», — отмечается в материалах Счетной палаты. Ее слова передает ТАСС.
При этом внутренняя часть долга выросла до 27,3 триллиона рублей, а внешняя — сократилась. Общие доходы федерального бюджета за отчетный период достигли 26,9 триллиона рублей, а его кассовое исполнение составило более 30 триллионов.
Наиболее высокий уровень исполнения расходов зафиксирован по направлению «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». При этом наименьшие показатели отмечаются в группе капитальных вложений в объекты государственной собственности.
Ранее аналитики отмечали, что внешний долг России снижается и в третьем квартале 2025 года составил около 14% ВВП — чуть выше рекордного минимума конца 2024 года. Задолженность на душу населения уменьшилась до 2087 долларов против более чем 5000 долларов в 2013 году, тогда как после дефолта 1999 года отношение долга к ВВП достигало 91%.
