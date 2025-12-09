На главном катке Екатеринбурга будут кататься под песни рокеров

На Площади 1905 года в Новый год будут звучать песни легендарных свердловских рокеров Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2026 году свердловскому рок-клубу исполнится 40 лет, и эта тема красной нитью отразится во всех мероприятиях, которые запланированы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказала директор департамента общественных связей городской администрации Екатерина Форукшина.

«Тема свердловского рока будет отображена в ледовом городке и на катке на Площади 1905 года, где будет звучать рок-музыка. В феврале состоится концерт в ККТ „Космос“, где выступят представители свердловского рок-клуба: Александр Пантыкин, группа „Топ“, Настя Полева, Егор Белкин, братья Самойловы. Средства от концерта пойдут на поддержку молодых и школьных рок-групп», — объяснила Форукшина.