На главном катке Екатеринбурга будут кататься под песни рокеров
На Площади 1905 года в Новый год будут звучать песни легендарных свердловских рокеров
Фото: Илья Московец © URA.RU
В 2026 году свердловскому рок-клубу исполнится 40 лет, и эта тема красной нитью отразится во всех мероприятиях, которые запланированы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказала директор департамента общественных связей городской администрации Екатерина Форукшина.
«Тема свердловского рока будет отображена в ледовом городке и на катке на Площади 1905 года, где будет звучать рок-музыка. В феврале состоится концерт в ККТ „Космос“, где выступят представители свердловского рок-клуба: Александр Пантыкин, группа „Топ“, Настя Полева, Егор Белкин, братья Самойловы. Средства от концерта пойдут на поддержку молодых и школьных рок-групп», — объяснила Форукшина.
Также тема отобразится на фестивалях «Чо» и «Стенограффия», где музыкантам посвятят несколько новых арт-объектов. Узнают о свердловском роке и иностранные туристы: их проведут по культовым местам и расскажут о легендарных рокерах на китайском и английском языке.
