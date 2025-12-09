Оператор «Турецкого потока» переедет в Венгрию
Компания-оператор была выведена из под санкций в ноябре
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Штаб-квартира принадлежащей «Газпрому» компании — оператора газопровода «Турецкий поток» будет переведена в Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, управляющей газопроводом „Турецкий поток“. А теперь хорошие новости: переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями», — написал Сийярто. Активы South Stream Transport B. V. были ранее арестованы в Нидерландах.
Поставки энергоносителей из России в Венгрию по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» были выведены из под санкций в ноябре. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что энергетические ресурсы России имеют стратегическое значение для экономики Венгрии. Он подчеркивал, что ограничение их поставок приведет страну к острому дефициту.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.