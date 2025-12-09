Оператор «Турецкого потока» переедет в Венгрию

Компания-оператор была выведена из под санкций в ноябре Фото: Роман Наумов © URA.RU

Штаб-квартира принадлежащей «Газпрому» компании — оператора газопровода «Турецкий поток» будет переведена в Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, управляющей газопроводом „Турецкий поток“. А теперь хорошие новости: переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями», — написал Сийярто. Активы South Stream Transport B. V. были ранее арестованы в Нидерландах.