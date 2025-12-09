Возбуждено уголовное дело из-за крушения военного самолета в Ивановской области

На борту было семь человек, все погибли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После крушения самолета АН-22 «Антей» в Ивановской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ», — говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет упал в деревне Иванково. На его борту находились семь человек, все они погибли.