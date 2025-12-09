Возбуждено уголовное дело из-за крушения военного самолета в Ивановской области
На борту было семь человек, все погибли
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
После крушения самолета АН-22 «Антей» в Ивановской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ», — говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет упал в деревне Иванково. На его борту находились семь человек, все они погибли.
Самолет проходил тестовую обкатку после ремонтных работ, но произошло крушение. По некоторым данным известно, что обломки самолета могли упасть в водохранилище. Самолеты Ан-22 были разработаны еще в СССР для грузовых перевозок на дальние расстояния, среди грузов: техника и личный состав. Что известно о крушении борта — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Самолет Ан-22 "Антей" рухнул в Ивановской области
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.