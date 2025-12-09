Можно ли сесть в тюрьму за проживание не по прописке: адвокат внес ясность

Есть несколько способов проживать не по месту прописки и не нарушать закон Фото: Размик Закарян © URA.RU

Если человек зарегистрирован в одном месте, а живет в другом, это может обернуться неприятностями. По правилам миграционного учета, за нарушение можно получить штраф или даже срок, предупреждают в СМИ. Однако адвокат, член адвокатской палаты Москвы Константин Кудряшов советует не верить громким заголовкам. URA.RU разбирается в том, что грозит за жизнь «не по прописке».

Что грозит за проживание не по адресу

В СМИ появилась информация о том, что проживание не по месту регистрации может привести к крупным штрафам вплоть до 800 тысяч рублей, а в отдельных случаях — даже к уголовному преследованию. Юристы отмечают, что за отсутствие регистрации после переезда предусмотрены административные штрафы: от 2 до 3 тысяч рублей в большинстве регионов и до 5 тысяч рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.

По закону нельзя проживать в другом городе без прописки Фото: Илья Московец © URA.RU

«К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении», — передает слова адвоката издание «360.RU»

Более серьезная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, грозит только в случае фиктивной регистрации — когда человек указан по адресу, в котором заведомо не собирается жить, предупредил юрист.

Например, собственник квартиры может зарегистрировать у себя мигрантов или других людей, которые и не планировали появляться у него в доме. В таком случае суд признает такую регистрацию фиктивной и накажет как владельца, так и несуществующих квартирантов.

Также человек, живущий не по регистрации, может столкнуться с рядом других проблем. Среди последствий называют сложности с медицинским обслуживанием, оформлением пособий, доступом к образованию и социальным льготам.

Грозит ли тюрьма за проживание «не по прописке»

По словам Константина Кудряшова, уголовной ответственности за простое проживание по другому адресу не существует. «Уголовная ответственность и „тюрьма за проживание не по месту прописки“ законом не предусмотрены. Аренда квартиры в Москве без надлежащей регистрации не является фиктивной регистрацией, так как „домашняя“ прописка в своем регионе, откуда приехал арендатор, является настоящей», — рассказал адвокат.

При этом ответственность за непроживание по месту регистрации в законе все же присутствует. Согласно статье 19.15.1 КоАП РФ, за это грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае с Москвой и Петербургом — от 3 до 5 тысяч рублей. «Наказания в виде ареста и лишения свободы за это нет», — подчеркнул Константин Кудряшов.

Кого не могут привлечь к ответственности

Есть ситуации, в которых штрафовать жильца без прописки нельзя. Например:

Если человек прописан и живет в одном регионе, пусть и далеко от адреса регистрации. Например, если гражданин зарегистрирован в Московской области, а проживает в Москве — и наоборот.

Если человек является близким родственником зарегистрированного жильца и проживает вместе с ним. Дети, супруги, братья, родители — все они могут проживать вместе с родными в другом регионе.

Как избежать штрафа и не получить более серьезные проблемы

Не нужно пытаться оформить поддельную прописку, иначе все обернется серьезным наказанием Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Эксперт предостерегает: попытки «решить вопрос» незаконными методами и купить поддельные документы о прописке не помогут уйти от ответственности. Более того, скорее всего, это приведет к куда более серьезным последствиям. «Мошенники могут уверять что документы настоящие — но обманут», — подчеркнул адвокат.