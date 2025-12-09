Зеленский предложил энергетическое перемирие с Россией
Зеленский высказался об энергетическом перемирии с Россией
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил энергетическое перемирие с Россией. Об этом он заявил журналистам.
«Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию: мы готовы. Это очень важно для людей», — сказал Владимир Зеленский журналистам, его слова приводит «Общественное».
По словам президента РФ Владимира Путина, Россия во что бы то ни стало доведет спецоперацию до ее логического завершения. На заседании Совета по правам человека он отмечал, что РФ вынуждена вооруженным путем завершать начатую Украиной против своего народа в 2014 году войну.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.