Аxios: Зеленский доложил Трампу о готовности к переговорам с Россией

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Владимир Зеленский заявил Трампу о готовности к переговорам с Россией
Владимир Зеленский заявил Трампу о готовности к переговорам с Россией Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ряда стран НАТО провели переговоры с американским главой Дональдом Трампом. В ходе встречи украинский глава подчеркнул, что готов к прямым мирным переговорам с Россией при условии, если успешно продлится 30-дневное перемирие. Об этом пишут журналисты Axios, ссылаясь на свои источники. 

«Два источника, осведомленные о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры готовы начать прямые мирные переговоры с Россией», — сообщают авторы материала. Они рассказали об этом Трампу. При этом Киев отмечает, что условием для переговоров с Россией является успешное проведение 30-дневного перемирия. 

На Украине уже заявили, что готовы к 30-дневному перемирию, которое планируют начать с 12 мая. При этом Россию никто заранее не предупреждал об этом. Причем до этого Украина активно нарушала периоды прекращения огня, которые были объявлены РФ ранее. При этом Москва готова к 30-дневному миру при условии, если будут проработаны все детали

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ряда стран НАТО провели переговоры с американским главой Дональдом Трампом. В ходе встречи украинский глава подчеркнул, что готов к прямым мирным переговорам с Россией при условии, если успешно продлится 30-дневное перемирие. Об этом пишут журналисты Axios, ссылаясь на свои источники.  «Два источника, осведомленные о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры готовы начать прямые мирные переговоры с Россией», — сообщают авторы материала. Они рассказали об этом Трампу. При этом Киев отмечает, что условием для переговоров с Россией является успешное проведение 30-дневного перемирия.  На Украине уже заявили, что готовы к 30-дневному перемирию, которое планируют начать с 12 мая. При этом Россию никто заранее не предупреждал об этом. Причем до этого Украина активно нарушала периоды прекращения огня, которые были объявлены РФ ранее. При этом Москва готова к 30-дневному миру при условии, если будут проработаны все детали. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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