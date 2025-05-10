Аxios: Зеленский доложил Трампу о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ряда стран НАТО провели переговоры с американским главой Дональдом Трампом. В ходе встречи украинский глава подчеркнул, что готов к прямым мирным переговорам с Россией при условии, если успешно продлится 30-дневное перемирие. Об этом пишут журналисты Axios, ссылаясь на свои источники.
«Два источника, осведомленные о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры готовы начать прямые мирные переговоры с Россией», — сообщают авторы материала. Они рассказали об этом Трампу. При этом Киев отмечает, что условием для переговоров с Россией является успешное проведение 30-дневного перемирия.
На Украине уже заявили, что готовы к 30-дневному перемирию, которое планируют начать с 12 мая. При этом Россию никто заранее не предупреждал об этом. Причем до этого Украина активно нарушала периоды прекращения огня, которые были объявлены РФ ранее. При этом Москва готова к 30-дневному миру при условии, если будут проработаны все детали.
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