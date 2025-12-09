Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский: Украина будет готова к выборам через 90 дней, если США помогут

10 декабря 2025 в 00:11
Зеленский обратился за помощью к США и ЕС для проведения выборов

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина будет готова провести выборы в течение нескольких следующих месяцев, но нуждается в помощи США по обеспечению безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в течение следующих 60—90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — сказал Зеленский, передает издание «Общественное».

Как сообщает издание Financial Times, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что к Рождеству удастся достичь договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. По данным осведомленных источников, знакомых с ходом переговорного процесса, представители администрации Белого дома передали президенту Украины Владимиру Зеленскому проект мирного соглашения и предоставили ему несколько дней на ответ. Условием документа является признание Киевом утраты части территорий.

