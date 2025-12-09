Зеленский: Украина будет готова к выборам через 90 дней, если США помогут

Зеленский обратился за помощью к США и ЕС для проведения выборов Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина будет готова провести выборы в течение нескольких следующих месяцев, но нуждается в помощи США по обеспечению безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в течение следующих 60—90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — сказал Зеленский, передает издание «Общественное».