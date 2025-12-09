Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

Путину понравились российские алгоритмы управления роем БПЛА

10 декабря 2025 в 00:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин провел встречу по поводу российских технологий

Путин провел встречу по поводу российских технологий

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече в Москве с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым высоко оценил новые алгоритмы управления роем беспилотников и роботов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Очень здорово», — прокомментировал Путин новые алгоритмы. По данным ведомства, глава РАН представил президенту разработки российских ученых в сфере коллективного управления беспилотными летательными аппаратами и наземными робототехническими системами.

Алгоритмы управления роем беспилотников и роботов, о которых шла речь на встрече, РАН относит к перспективным направлениям отечественных научных исследований и технологий. Речь идет о системах, которые позволяют одновременно координировать действия группы аппаратов и распределять между ними задачи в автоматическом режиме. Такие решения могут применяться в различных отраслях, в том числе при выполнении сложных технических и исследовательских операций.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал