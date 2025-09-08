Сальдо: Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине

Сальдо заявил, что Зеленский является злым лидером
Сальдо заявил, что Зеленский является злым лидером

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский был целенаправленно подготовлен и внедрен во власть для реализации внешних политических задач. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить», — сказал Сальдо в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в интервью РИА Новости. Он считает, что основная задача, поставленная перед Зеленским и его окружением, заключалась в формировании на Украине проекта «Антироссия». Речь не шла о создании благоприятных условий для граждан страны или об интеграции Украины в Европейский союз. Сальдо также высказал мнение, что Зеленский является «злым лидером, которому нельзя доверять».

Заявление было сделано на полях десятого Восточного экономического форума, который проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие традиционно становится площадкой для обсуждения актуальных политических и экономических вопросов, включая международные отношения и вопросы безопасности.

