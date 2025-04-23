Скандальный замглавы Екатеринбурга согласился уйти в отставку, но при одном условии

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отказывавшийся уходить в отставку поменял свое решение после разговора с главой города Алексеем Орловым. Об этом URA.RU сообщил источник. Условием Бубнова было предоставление ему 70 дней отпуска, добавил собеседник.
«Ставка заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства сокращена в соответствии с законодательством. В настоящее время Бубнов, замещавший эту должность, ушел в отпуск с последующим увольнением»- рассказал источник. По его словам, новую работу Бубнов будет искать себе сам.
16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр рассказывал агентству, что решение по Бубнову зрело давно.
Общаться с Бубновым 18 апреля он не захотел, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов не стал. А утром 21 апреля как ни в чем не бывало пришел на работу и даже собрал совещание.
Для муниципальной власти это беспрецедентный случай. С Бубновым Орлов пообщался по возвращении из Москвы днем 23 апреля.
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