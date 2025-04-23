Скандальный замглавы Екатеринбурга согласился уйти в отставку, но при одном условии

Алексей Бубнов покидает пост вице-мэра Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Должность Алексея Бубнова ликвидируют
Должность Алексея Бубнова ликвидируют Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отказывавшийся уходить в отставку поменял свое решение после разговора с главой города Алексеем Орловым. Об этом URA.RU сообщил источник. Условием Бубнова было предоставление ему 70 дней отпуска, добавил собеседник. 

«Ставка заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства сокращена в соответствии с законодательством. В настоящее время Бубнов, замещавший эту должность, ушел в отпуск с последующим увольнением»- рассказал источник. По его словам, новую работу Бубнов будет искать себе сам. 

16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр рассказывал агентству, что решение по Бубнову зрело давно.

Общаться с Бубновым 18 апреля он не захотел, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов не стал. А утром 21 апреля как ни в чем не бывало пришел на работу и даже собрал совещание.

Для муниципальной власти это беспрецедентный случай. С Бубновым Орлов пообщался по возвращении из Москвы днем 23 апреля. 

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Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отказывавшийся уходить в отставку поменял свое решение после разговора с главой города Алексеем Орловым. Об этом URA.RU сообщил источник. Условием Бубнова было предоставление ему 70 дней отпуска, добавил собеседник.  «Ставка заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства сокращена в соответствии с законодательством. В настоящее время Бубнов, замещавший эту должность, ушел в отпуск с последующим увольнением»- рассказал источник. По его словам, новую работу Бубнов будет искать себе сам.  16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр рассказывал агентству, что решение по Бубнову зрело давно. Общаться с Бубновым 18 апреля он не захотел, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов не стал. А утром 21 апреля как ни в чем не бывало пришел на работу и даже собрал совещание. Для муниципальной власти это беспрецедентный случай. С Бубновым Орлов пообщался по возвращении из Москвы днем 23 апреля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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