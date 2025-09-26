Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания президента Финляндии Александера Стубба, подчеркнув, что финский глава государства не вправе заниматься «фальсификацией здравого смысла». Дипломат обратила внимание на слова Стубба, который утверждал, что «Россия не имеет права продолжать агрессию против Украины, а Израиль не имеет права нарушать международное право в Палестине». По мнению Захаровой, подобные сравнения и обвинения являются некорректными и неуместными.
«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла <...>. Если он хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента. Там на деньги ЕС русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению со стороны киевских властей, которые запрещают русский язык, русскоязычные СМИ, сносят и уничтожают все, что связано с историей и русской идентичностью», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее российский МИД уже критиковал Стубба за его заявления, связанные с историей Второй мировой войны и ролью Финляндии, а также указывал на сотрудничество Хельсинки с нацистской Германией. По мнению американского журналиста Томаса Фази, Россия оказала значительное влияние на формирование европейской культуры и науки, но Финляндия пытается выставить российские достижения в негативном свете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.