07 июля 2025

Челябинский единоросс из ЗСО Решетников идет на понижение

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Александр Решетников больше не будет депутатом заксобрания региона
Александр Решетников больше не будет депутатом заксобрания региона Фото:

Депутат челябинского заксобрания трех созывов Александр Решетников идет на муниципальные выборы. Об этом информирует сайт облизбиркома.

«Решетников, Александр Юрьевич, 15 декабря. 1969 года рождения. Индивидуальный предприниматель, депутат законодательного собрания Челябинской области», — информирует сайт избиркома о кандидате в депутаты Ашинского муниципального округа.

Решетников баллотируется в Ашинском округе по избирательному округу № 3. Несмотря на то, что в заксобрании он состоит во фракции партии «Единая Россия», на выборы в окружное собрание Решетников выдвинулся как самовыдвиженец.

Решетникову отказали в выдвижении от ЕР в заксобрание по одномандатному округу. Не удалось ему занять место и в партийном списке, поскольку в списке 46 мест, а он на праймериз занял 71-е. Депутатом ЗСО он был с 2010 года, однако, поняв, что срок депутатских полномочий на областном уровне продлить ему не удастся, решил попытать силы на уровне муниципалитета.

После мартовских подтоплений на реке Сим в городе Аша Решетников называл причиной потопа многочисленные нарушения строителей дамбы. Однако в дальнейшем эта версия не нашла подтверждений.

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Депутат челябинского заксобрания трех созывов Александр Решетников идет на муниципальные выборы. Об этом информирует сайт облизбиркома. «Решетников, Александр Юрьевич, 15 декабря. 1969 года рождения. Индивидуальный предприниматель, депутат законодательного собрания Челябинской области», — информирует сайт избиркома о кандидате в депутаты Ашинского муниципального округа. Решетников баллотируется в Ашинском округе по избирательному округу № 3. Несмотря на то, что в заксобрании он состоит во фракции партии «Единая Россия», на выборы в окружное собрание Решетников выдвинулся как самовыдвиженец. Решетникову отказали в выдвижении от ЕР в заксобрание по одномандатному округу. Не удалось ему занять место и в партийном списке, поскольку в списке 46 мест, а он на праймериз занял 71-е. Депутатом ЗСО он был с 2010 года, однако, поняв, что срок депутатских полномочий на областном уровне продлить ему не удастся, решил попытать силы на уровне муниципалитета. После мартовских подтоплений на реке Сим в городе Аша Решетников называл причиной потопа многочисленные нарушения строителей дамбы. Однако в дальнейшем эта версия не нашла подтверждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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