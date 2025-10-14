В Пермском крае молодая медведица напала на охотников

Между селом Тюй и деревней Агарзя (Пермский край) произошло нападение дикого зверя на человека. Об этом сообщает Тюинский территориальный отдел. Паблик «Чернушка сегодня» уточняет, что молодая медведица напала на чернушинских охотников.
«Одного из мужчин она успела покусать, второй охотник успел убить животное. Сейчас пострадавший находится в Чернушинской больнице на лечении», — говорится в сообщении паблика в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU направило запрос в миниприроды и минздрав Пермского края, чтобы уточнить информацию о нападении на охотников и узнать о текущем состоянии пострадавшего. Ответы ожидаются.
Тем временем местные власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов. В частности, в случае нападения категорически не рекомендуется демонстрировать признаки страха. При отсутствии возможности укрыться следует сохранять спокойствие и встретить животное лицом к лицу.
Важно помнить, что сохраняется вероятность того, что медведь изменит направление и не продолжит атаку до самого последнего момента. Запрещается поворачиваться к хищнику спиной. Самообладание и выдержка значительно увеличивают шансы на спасение. Следует учитывать, что медведь способен развивать скорость до 70 км/ч на коротких дистанциях, поэтому попытки убежать бессмысленны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.